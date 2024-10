Guillaume noemt nieuwe rol begin van nieuwe levensfase

Erfgroothertog Guillaume van Luxemburg heeft na zijn benoeming tot luitenant-vertegenwoordiger van zijn vader groothertog Henri kort gesproken in de Kamer van Afgevaardigden. Nadat hij de eed had afgelegd sprak hij over een nieuw begin.

“Ik ben me ervan bewust dat vandaag het begin markeert van een nieuwe fase in ons leven voor mij persoonlijk, voor mijn vrouw en onze kinderen, en we kijken met vertrouwen naar de toekomst”, zei de 42-jarige Guillaume. Hij kijkt ernaar uit om zijn vader bij te staan “in dienst van het land” en het best mogelijke te doen voor Luxemburg. Zijn woorden konden op applaus rekenen van de aanwezige parlementsleden.

Kort daarvoor speechte Guillaume ook in het paleis nadat groothertog Henri en premier Luc Frieden het decreet, waarmee zijn benoeming officieel werd, hadden getekend. Daar maakte hij van de gelegenheid gebruik om zijn vader te bedanken voor het vertrouwen. Ook sprak hij zijn dank uit voor de steun van zijn ouders en zijn vrouw, die hem de afgelopen jaren bijstonden bij zijn voorbereiding op zijn nieuwe rol.

De aanstelling van Guillaume als luitenant-vertegenwoordiger luidt het begin van een aanstaande troonsafstand van Henri in. Luxemburgse media verwachten dat hij binnen twee jaar abdiceert. Een datum voor de troonswisseling is nog niet bekend.

Henri was ruim twee jaar luitenant-vertegenwoordiger voordat hij zijn vader Jean in 2000 opvolgde.