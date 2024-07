Guillaume van Luxemburg laat gezinswoning bij kasteel bouwen

Erfgroothertog Guillaume van Luxemburg laat een gezinswoning bij het kasteel in Colmar-Bierg bouwen. De opvolger van groothertog Henri doet dat om het leven van hem, zijn vrouw en zijn kinderen zo normaal mogelijk te laten verlopen. Het kasteel dient dan enkel als werkplek van de toekomstige groothertog.

“Als ouders en als toekomstig staatshoofd staan ​​de prinses en ik voor de uitdaging om onze toewijding aan de natie en ons gezinsleven in evenwicht te brengen met onze kinderen”, deelt de 42-jarige Guillaume. “De momenten die we met hen doorbrengen moeten kostbaar zijn en de omgeving waarin ze opgroeien is bepalend voor hun ontwikkeling, maar ook om hen te helpen hun toekomstige taken verantwoord aan te pakken.”

Guillaume spreekt van een “modernere en gezinsvriendelijkere” aanpak. Hij vindt het belangrijk dat zijn 4-jarige zoon Charles en zijn 1-jarige zoon François opgroeien in een “intieme gezinsomgeving”. Het gezin betaalt de nieuwe woning zelf. Het pand wordt niet betaald van overheidsgeld. Met de bouw van de woning worden ook de mogelijkheden onderzocht om het kasteel een deel van het jaar open te stellen voor publiek.

“Wij zijn ervan overtuigd dat dit de best mogelijke manier is om onze institutionele verplichtingen te combineren met ons gezinsleven”, besluit Guillaume.