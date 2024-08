Haakon heeft zin in bruiloft van zus Märtha Louise

De Noorse kroonprins Haakon kijkt uit naar de bruiloft van zijn zus prinses Märtha Louise. Hij denkt dat het een leuk feest wordt, zei hij maandag in gesprek met Noorse pers.

Haakon wilde niet verklappen of hij tijdens de festiviteiten, die duren van donderdag tot zaterdag, een toespraak houdt. “Dit is niet de juiste plaats om details over de bruiloft te geven. Dat kun je beter aan iemand anders vragen”, zei de kroonprins.

Ook ging hij kort in op de deal die Märtha Louise en haar verloofde Durek Verrett sloten met HELLO! Magazine en Netflix over het schieten van beelden tijdens de ceremonie. Het paleis meldde vorige week dat de aanwezige leden van de koninklijke familie zich niet laten fotograferen.

“We hebben een overeenkomst waarvan we uiteraard aannemen dat deze wordt nageleefd”, aldus Haakon.