Halsey boos over roddels Catherine en hoopt op spijt bij daders

Zangeres Halsey is boos op de mensen en de nieuwswebsites die roddels over prinses Catherine hebben verspreid. Ze hoopt dat deze mensen “spijt en berouw voelen”, schrijft ze in een bericht op Instagram.

Catherine maakte vrijdag bekend dat ze wordt behandeld voor kanker. De prinses was al enige tijd uit beeld verdwenen, wat online zorgde voor de nodige roddels en speculaties. Mensen op sociale media speculeerden onder meer dat prins William een affaire zou hebben of dat Catherine plastische chirurgie had ondergaan.

“Ik begrijp dat dit soort dingen uit de hand kunnen lopen als je zo’n leven leidt. Maar het is niemands zaak waarom iemand even een pauze van een paar weken of maanden nodig heeft”, schrijft de 29-jarige Halsey. Ze roept op tot meer begrip, omdat ook beroemde mensen volgens haar veranderen en niet onkwetsbaar zijn. “En die nieuwe persoon heeft misschien niet dezelfde tolerantie als voorheen.”

Halsey is niet de eerste beroemdheid die reageert op het nieuws van de Britse prinses. Actrice Blake Lively liet vrijdagavond weten dat ze het betreurt dat ze eerder een grapje maakte over Catherine. “Ik heb een ondoordachte post gemaakt over de ophef rond de ‘photoshopfail’ en oh man, ik schaam me daar nu diep voor”, schreef Lively op Instagram.