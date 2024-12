Harald aanwezig bij laatste dienst afzwaaiende Noorse bisschop

Koning Harald was zondag aanwezig bij de laatste dienst van Kari Veiteberg als bisschop van Oslo. Het Noorse hof deelt maandag een verslag van de hoogmis in de kathedraal van Oslo.

Veiteberg was de eerste vrouwelijke bisschop van Oslo en trad zeven jaar geleden aan in haar functie. “U hebt geholpen de kerk vorm te geven met wat u bent, met uw gaven en deskundigheid”, zei Olav Fykse Tveit van de Kerk van Noorwegen over de afzwaaiende bisschop. “U hebt de kerk nog meer dan voorheen opengesteld en u bent een nabije bisschop geweest voor allerlei mensen in deze stad.”

Op foto’s die het Noorse hof deelde, is te zien hoe Harald op zijn krukken de kathedraal inloopt met Veiteberg aan zijn zijde. Bij de mis waren ook de Noorse premier Jonas Gahr Støre en burgemeesters van Oslo, Asker en Bærum aanwezig. De parochies van deze gemeenten vormen samen het bisdom Oslo, geografisch het kleinste bisdom binnen de Noorse kerk.