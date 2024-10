Harald en Haakon bij herdenking aanslag Israël in synagoge Oslo

Koning Harald en kroonprins Haakon van Noorwegen hebben in Oslo een herdenkingsdienst bijgewoond van de terroristische aanslag in Israël, maandag een jaar geleden. De dienst vond plaats in de synagoge van de Noorse hoofdstad.

In verband met het bezoek laat Harald weten dat “het leed veroorzaakt door terreur en oorlog in het Midden-Oosten” de koninklijke familie raakt en zorgen baart. “Hier thuis wordt iedereen die familie en vrienden heeft in Israël, Palestina en Libanon zwaar getroffen. We moeten er samen voor zorgen dat individuen en gemeenschappen zich veilig voelen in Noorwegen. Niemand zou haat, opruiing en bedreigingen moeten ervaren als gevolg van conflicten elders in de wereld. Dit is iets waar ieder van ons aan kan bijdragen.”

Op foto’s die het hof maandag op Instagram deelt, is onder meer te zien dat vader en zoon allebei een keppeltje dragen. Ook deelt het paleis een foto vanuit de synagoge, waarbij de Noorse en Israëlische vlag naast elkaar te zien zijn.