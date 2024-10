Harald en Sonja verwelkomen Finse president en zijn vrouw in Oslo

De Noorse koning Harald en koningin Sonja hebben dinsdagochtend de Finse president Alexander Stubb en zijn vrouw Suzanne Innes-Stubb welkom geheten in Oslo. Stubb en zijn vrouw zijn in Noorwegen voor een driedaags staatsbezoek.

Harald en Sonja heetten het Finse paar welkom tijdens een officiële welkomstceremonie. Die werd gehouden op het plein bij het paleis in de hoofdstad Oslo. Harald hield in zijn linkerhand een kruk vast tijdens de ceremonie. Naast hem stond Stubb. Sonja en Innes-Stubb stonden achter de koning en de president.

Na de welkomstceremonie volgt een kranslegging bij het nationaal monument fort Akershus in Oslo. Later op de dag is er een galadiner in het koninklijk paleis. Het Finse paar is tot en met donderdag in Noorwegen.