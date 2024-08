Harald en Sonja vieren huwelijksdag in Øye

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen zijn donderdag op weg naar Geiranger, waar zaterdag hun dochter prinses Märtha Louise trouwt, gestopt in het plaatsje Øye. Daar vierde het paar volgens de Noorse krant VG hun 56e huwelijksdag.

De keuze voor Øye was niet toevallig: in 1993 vierde het koningspaar er in het plaatselijke hotel ook al hun zilveren bruiloft. Tegen lokale media zei de koning dat ze een goede reis hadden gehad.

Harald en Sonja, beiden 87 jaar, varen met het koningsschip Norge de komende dagen door naar Geiranger. Ze zijn donderdagavond niet aanwezig bij de start van de festiviteiten rond het huwelijk van Märtha Louise en haar verloofde Durek Verrett in Ålesund. Ook vrijdag is er nog een preparty in Geiranger.