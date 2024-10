Harald spreekt over ‘moeilijke tijden’ voor koninklijke familie

De Noorse koning Harald heeft voor het eerst een opmerking gemaakt over de moeilijke periode waarin de koninklijke familie zit met de recente arrestatie van Marius Borg Høiby, de stiefzoon van kroonprins Haakon. Tijdens een diner voor parlementsleden noemde de vorst het incident niet bij naam, maar vertelde hij wel dat ook de koninklijke familie met uitdagingen te maken heeft.

“In zowel goede als moeilijke tijden proberen we samen sterk te staan en elkaar te steunen”, sprak Harald, waarbij hij ook zei dat hij vindt dat de koninklijke familie “een team is dat goed samenwerkt”. “Soms is het leven gewoon heel moeilijk. Het is iets wat iedereen kan ervaren, ook ons ​​gezin. Wij doen ons best om voor elkaar te zorgen.”

De familie kreeg na de arrestatie van Høiby voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendin veel media-aandacht. Tot dusver sprak alleen Haakon in het openbaar over het incident.

Tijdens de speech maakte de 87-jarige Harald ook enkele grapjes. Zo opende hij zijn toespraak door enkel het woord “sarcofaag” te zeggen, een verwijzing naar de nieuwsberichten over de begroting voor een grafmonument voor de koning en zijn vrouw koningin Sonja. Harald grapte dat hij het fijn vindt dat nu veel Noren weten wat een sarcofaag is en hij hoopte dat het verblijf er “comfortabel” zal zijn. “We zullen er immers een tijdje in liggen.”