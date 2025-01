Harry en Meghan brengen bezoek aan slachtoffers brand LA

Prins Harry en Meghan hebben slachtoffers van de bosbranden in Los Angeles bezocht, meldt The Mirror. Op foto’s is te zien hoe het echtpaar troost biedt aan slachtoffers die hun huizen hebben verloren. Het koppel deelde ook voedselpakketten uit in het Pasadena Convention Centre, dat nu als opvanglocatie dient.

Harry en Meghan voerden ook gesprekken met burgemeester Victor Gordo. “Deze mensen zijn geweldig. Harry en Meghan luisterden aandachtig naar iedereen die eerste hulp bood. We bezochten ook een commandopost van de brandweer en mensen waren erg blij om hen te zien.”

Eerder werd bekend dat Harry en Meghan hun huis in Montecito, ongeveer 130 kilometer ten westen van Los Angeles, openstelden voor dierbaren die hun huizen moesten verlaten.