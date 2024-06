H’ART Museum en Kandinsky-expo door koning en kinderen geopend

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag samen met twee basisschoolkinderen het nieuwe H’ART Museum in Amsterdam geopend. Dat deden zij door op een rode knop te drukken. Ook de eerste grote tentoonstelling in het museum, van de abstracte kunstenaar Wassily Kandinsky, werd hiermee geopend.

De koning werd bij aankomst welkom geheten door de kamerheer en de commissaris van de provincie Noord-Holland, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, H’ART Museumdirecteur Annabelle Birnie en algemeen directeur Julia Narbey van Centre Pompidou in Parijs, waarmee het museum samenwerkt aan de expositie van Kandinsky.

Na de ontvangst vond voor grote, witte letters H’ART een dansoptreden plaats van dansgroep Oxygen, gevolgd door toespraken van de museumdirecteuren van H’ART en Centre Pompidou. Aansluitend opende de koning met de twee basisschoolleerlingen, die het educatieprogramma van het museum hebben gevolgd, het museum. Ze riepen daarbij “H’ART Museum”.

Voetsporen Beatrix

Met de opening van het museum trad de koning in de voetsporen van zijn moeder. Toenmalig koningin Beatrix opende in 2009 de Hermitage, zoals het museum destijds heette. Als toenmalig prins van Oranje was Willem-Alexander samen met prinses Máxima destijds ook aanwezig.

Na de opening kreeg de koning een rondleiding langs de Kandinsky-tentoonstelling. De expositie bestaat uit ruim zestig werken die het volledige oeuvre van Kandinsky vertegenwoordigen. Ook sprak Willem-Alexander met twee jonge kunstenaars en ontmoette hij enkele medewerkers en sponsoren van H’ART Museum.