Hertogin Sophie steunt fotografietalent met nieuwe portretten

Ter gelegenheid van de 60e verjaardag maandag van hertogin Sophie heeft het Britse hof alvast enkele nieuwe portretten van haar gedeeld. De foto’s zijn op verzoek van de hertogin gemaakt door Christina Ebenezer, een opkomend fotografietalent uit Londen.

De hertogin van Edinburgh was geïnteresseerd in Ebenezers creatieve fotografiestijl en wilde graag een opkomend, vrouwelijk fotografietalent ondersteunen, meldt het hof bij een foto die is gedeeld op Instagram.

De foto’s zijn deze maand gemaakt in Bagshot Park, waar Sophie en haar man prins Edward wonen. Het hof deelde in totaal drie foto’s van de hertogin. Op de eerste zit ze binnen in de vensterbank van haar huis en op de andere twee staat ze buiten in de tuin.

Het hof deelt verder dat Sophie, nu haar 60e verjaardag nadert, “een hernieuwde opwinding en toewijding voor haar werk op het gebied van gendergelijkheid” voelt. “Ze kijkt ernaar uit om zich in de komende jaren nog meer in te zetten voor dit onderwerp en het verder uit te dragen”, aldus het hof.