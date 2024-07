Hockeyster Jansen genoot van ‘Van links naar rechts’ met koning

Hockeyster Yibbi Jansen had genoten van de ontmoeting met koning Willem-Alexander. De koninklijke familie was zaterdagochtend te gast in het olympisch dorp. Enkele uren na het ontmoeten van de koning wonnen de hockeysters met 6-2 van Frankrijk.

“Dat was heel mooi. We hoorden dat de koning kwam en toen stonden we met zijn allen beneden voordat we gingen loslopen. Dan hebben we altijd een box bij ons”, vertelde Jansen (24) na afloop na de openingswedstrijd. Jansen kwam tegen het gastland vier keer tot scoren.

“Eerst draaiden we ‘Amalia’ en daarna ‘Van links naar rechts’, dat zorgde wel voor een leuk sfeertje. Dat wel heel bijzonder.”

Volgens Jansen “keek iedereen de afgelopen dagen zijn ogen uit”. De hockeysters deelden veel van hun ervaringen op social media, waaronder een ontmoeting met de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz.

De hockeysters zijn regerend olympisch kampioen.