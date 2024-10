Hoessein en Rajwa op tribune bij voetbalwedstrijd Jordanië

De Jordaanse kroonprins Hoessein en zijn vrouw prinses Rajwa hebben dinsdagavond in Amman een voetbalwedstrijd bezocht. Het was een van de eerste keren dat het koppel samen op pad ging sinds de geboorte van hun dochter afgelopen zomer.

Het nationale team van Jordanië speelde een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oman. Het paar had alle reden om te juichen, want Jordanië was met 4-0 te sterk. Het land is er nog nooit in geslaagd om zich te plaatsen voor een wereldkampioenschap voetbal.

Het Jordaanse kroonprinselijk paar kreeg begin augustus een dochtertje, Iman.