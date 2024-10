Hof deelt oude beelden van William in daklozenopvang

Het Britse hof heeft een aantal niet eerder gepubliceerde foto’s van oude bezoeken van prins William en zijn moeder prinses Diana aan een daklozenopvang in Londen vrijgegeven. Aanleiding is de aankomende ITV-documentaire over Homewards, Williams campagne om dak- en thuislozen te helpen.

In de documentaire spreekt William ook over de bezoeken die hij als kind aan de opvanglocatie bracht. “Ze nam Harry (Williams broer, red.) en mij allebei mee. Ik denk dat ik toen ongeveer 11 moet zijn geweest, misschien 10. Ik was nog nooit naar zoiets geweest. En ik was een beetje bezorgd over wat ik kon verwachten.”

“Mijn moeder deed wat ze altijd deed: zorgen dat iedereen zich ontspannen voelde, met iedereen lachen en grapjes maken. Ik weet nog dat ik toen dacht: als niet iedereen een huis heeft, zullen ze allemaal heel verdrietig zijn. Maar het was ongelooflijk wat een fijne omgeving het was”, herinnert William zich. Op een van de foto’s is te zien dat William een potje schaakt met een van de daklozen. “Ik herinner me dat ik een aantal goede gesprekken had, gewoon schaken en kletsen”, zegt hij.

De documentaire wordt volgende week op ITV uitgezonden.