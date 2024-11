Hondje Beth van koningin Camilla overleden

De Britse koningin Camilla heeft afscheid moeten nemen van haar geliefde hondje Beth. Dat liet het Britse hof maandag weten via sociale media.

“Een verdrietig vaarwel voor Beth, de zeer geliefde metgezel van de koningin die veel vreugde bracht, of het nu tijdens het wandelen was, tijdens officiële taken of bij het haardvuur”, luidt het bericht bij een aantal fotomomenten met de viervoeter. Camilla adopteerde het hondje, een jack russell, in 2011.

Beth kwam uit een opvangcentrum van de organisatie Battersea, waarvan Camilla beschermvrouwe is. Battersea is een van de oudste en bekendste dierenopvangcentra van het Verenigd Koninkrijk.