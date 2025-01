Japan boos over kritiek VN-comité op keizerlijke troonopvolging

Japan is niet blij met een oproep van het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW) van de VN om de regels rond de keizerlijke troonopvolging aan te passen. Regeringswoordvoerder Yoshimasa Hayashi zei donderdag dat een bezoek van een lid van het comité niet meer doorgaat en dat Japan de financiering voor het CEDAW stopzet.

In Japan zijn vrouwen onder de huidige wetgeving uitgesloten als troonopvolger. Het VN-comité zei in oktober dat Japan “de gelijkheid van vrouwen en mannen in de troonopvolging moest garanderen” in overeenstemming met “goede praktijken” in andere monarchieën. Japan had eerder al bezwaar gemaakt tegen deze oproep en stelde dat het “ongepast” was dat het comité de kwestie aan de orde stelde.

De keizerlijke troonopvolging is al langer onderwerp van gesprek in Japan, vanwege het geringe aantal potentiële troonopvolgers. De huidige keizer Naruhito is nu 64 jaar, zijn jongere broer kroonprins Akishino is 59 jaar. De enige jonge gegadigde is de 18-jarige prins Hisahito, een neef van Naruhito. De afgelopen jaren hebben adviescommissies zich al over de kwestie gebogen. Volgens verschillende opiniepeilingen zou een meerderheid van de Japanse bevolking voorstander zijn van een wetsaanpassing zodat het land ook een keizerin kan krijgen.