Japans hof lanceert eigen account op Instagram

De Japanse keizerlijke familie is binnenkort ook via sociale media te volgen. Het Japanse hof maakte maandag bekend dat een officieel account op 1 april wordt gelanceerd op Instagram. Het is de eerste keer dat het hof gebruik gaat maken van sociale media.

De keizerlijke familie hoopt met de stap ervoor te zorgen vooral meer jongeren te informeren over de taken van de familie. Voorheen werd informatie alleen gedeeld via de website van het hof. Het agentschap van de Keizerlijke Huishouding overweegt ook om andere socialemediakanalen als X te gebruiken.

In eerste instantie worden op de pagina foto’s gedeeld van activiteiten van keizer Naruhito en keizerin Masako van eerder dit jaar. Op termijn zal dat ook worden uitgebreid met activiteiten van andere leden van de keizerlijke familie, zoals kroonprins Fumihito en kroonprinses Kiko.