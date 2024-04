Tania Kross ziet lintje als aanmoediging: erkenning is toch mooi

Tania Kross ziet het lintje dat ze vrijdag kreeg als een aanmoedigingslintje. Dat vertelt de 47-jarige operazangeres, die is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, aan het ANP. “Om die erkenning te krijgen, is toch wel heel erg mooi.”

Kross had zelf een brief geschreven voor haar buurman, in de hoop dat die een koninklijke onderscheiding zou krijgen. Tot haar grote verrassing werd Kross een week van tevoren ook gebeld met de mededeling dat ze een lintje zou krijgen, net als haar buurman. “Ik was er helemaal niet mee bezig.”

De op Curaçao wonende Kross nam het lintje vrijdagochtend in ontvangst in het Paleis van de Gouverneur in Willemstad. Haar vader ging met haar mee. “Ik wist dat ik een lintje kreeg, maar ik wist niet welke.” Ze was “blij verrast” met haar benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, laat ze weten. Kross krijgt de prijs voor haar verdiensten in het operavak, maar ook voor haar inzet voor muziekeducatie.

Emotie

In de auto terug naar huis, bij het lezen van de oorkonde die met het lintje komt en waarop ook de naam van koning Willem-Alexander wordt genoemd, “gebeurde er van alles”. “Toen kwam de emotie en dacht ik: wow.” Kross heeft vaker contact gehad met de koninklijke familie. Zo zong Kross voor prinses Beatrix bij haar bezoek aan het eiland afgelopen jaar. “Dan merk je, het zijn hele aardige mensen.”

Kross staat stil bij het feit dat ze ook de Johannes Vermeerprijs heeft gewonnen. “Dit is nog een aanmoediging. Nou, je hoeft mij niet nog meer aan te moedigen”, lacht ze. “Want ik ga.”