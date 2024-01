Japanse kroonprinses Kiko is ziek

Het gaat niet goed met de gezondheid van de Japanse kroonprinses Kiko. Ze voelt zich sinds eind vorig jaar niet goed, heeft het keizerlijk hof bekendgemaakt.

Het paleis meldt niet wat Kiko precies mankeert, maar wel dat ze niet in staat is om normale maaltijden te eten. De 57-jarige vrouw van kroonprins Akishino heeft geen corona of griep. Het hof overweegt nu een uitgebreide gezondheidscheck om te kijken wat er mis is.

Afgelopen juli testte Kiko nog wel positief op corona nadat ze koorts had gekregen.