Japanse keizer begint aan staatsbezoek aan Verenigd Koninkrijk

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako beginnen dinsdag aan hun staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Het keizerspaar zou eigenlijk al in 2020 een staatsbezoek brengen aan het land, maar dat ging destijds niet door vanwege de coronapandemie.

De Britse koning Charles en koningin Camilla zullen het paar formeel welkom heten. Na een lunch op Buckingham Palace nemen Naruhito en Masako een kijkje bij een speciale tentoonstelling van voorwerpen uit de koninklijke verzamelingen die betrekking hebben op Japan. In de avond wordt er een staatsbanket georganiseerd op Buckingham Palace, waar de koning en keizer een toespraak zullen geven.

Overigens is het keizerspaar al sinds zaterdag in het Verenigd Koninkrijk. De keizer had de afgelopen dagen een aantal afspraken voor het begin van het officiële gedeelte van het staatsbezoek. Na het einde van het officiële deel blijft het paar nog een dag in het land voor een bezoek aan Oxford, waar de keizer en keizerin hebben gestudeerd.