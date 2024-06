Japanse keizer bezoekt Japans cultureel centrum in Londen

De Japanse keizer Naruhito heeft zondag in Londen een bezoek gebracht aan het Japan House. Op foto’s van het bezoek is te zien dat er veel belangstelling van het publiek was voor de keizer. Bij aankomst zwaaide het Japanse staatshoofd kort naar de menigte voor hij naar binnenging.

De keizer bezocht het Japans cultureel centrum in de wijk Kensington voorafgaand aan het staatsbezoek van Japan aan het Verenigd Koninkrijk, dat dinsdag officieel van start gaat. Naruhito en keizerin Masako arriveerden zaterdagmiddag in Londen. Ook maandag staan er nog enkele persoonlijke afspraken op de agenda van het keizerlijk paar.