Japanse keizer en familie luiden nieuwjaar in met receptie

De Japanse keizer en zijn familie hebben het nieuwe jaar ingeluid met onder meer een nieuwjaarsceremonie in het keizerlijk paleis. Het Japanse hof deelde woensdag foto’s van de bijeenkomst.

Bij de nieuwjaarsreceptie in Tokio waren behalve het keizerlijk paar ook andere leden van de keizerlijke familie aanwezig. Op foto’s zijn onder meer kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko te zien, de jongere broer van de keizer en zijn vrouw.

Het hof plaatste ook een video waarin keizer Naruhito, keizerin Masako en hun dochter Aiko te zien zijn achter een tafeltje met daarop een versierd masker en twee stokken. De keizer vertelt zijn vrouw en dochter iets over het masker en allemaal houden ze het masker even vast.

Omdat er alleen muziek te horen is, is het niet duidelijk waarover de keizer spreekt. Mogelijk gaat het over het volksritueel Namahage, een traditioneel ritueel dat met nieuwjaar in Japanse regio’s wordt uitgevoerd en waarbij mannen met maskers de straat op gaan. Het ritueel is in 2018 toegevoegd aan de lijst van cultureel erfgoed van UNESCO.