Japanse prinses Aiko eind september naar aardbevingsgebied

De Japanse prinses Aiko brengt eind september een bezoek aan de centraal gelegen prefectuur Ishikawa. De dochter van keizer Naruhito en keizerin Masako gaat daar kijken hoe het herstel op het schiereiland Noto vordert na de verwoestende aardbeving op Nieuwjaarsdag.

Volgens het keizerlijk hof bezoekt de prinses op 28 en 29 september onder meer de steden Shika en Nanao. Daar gaat ze in gesprek met lokale bewoners.

Het is volgens het Japanse persbureau Jiji de eerste keer dat de 22-jarige prinses in haar eentje officiële taken buiten Tokio uitvoert. Ook is het de eerste keer dat ze een officieel bezoek brengt aan een rampgebied.