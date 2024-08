Jordaanse koningin Rania ‘dankt God’ voor komst kleindochter Iman

De Jordaanse koningin Rania heeft zaterdag gebeden vanwege de komst van haar kleindochter Iman. Voor de pasgeborene, haar zoon kroonprins Hoessein en zijn vrouw Rajwa, hoopt de 53-jarige vorstin dat “God jullie leven mag vervullen met zegeningen en tevredenheid”, schrijft ze op X.

Eerder op de dag maakte het hof de geboorte bekend. Op Instagram en X werd een filmpje gedeeld van de 30-jarige troonopvolger, waarop te zien is dat hij zijn dochter in zijn armen wiegt.

Rania dankt God voor de uitbreiding van het jonge gezin. “God zij geprezen voor Zijn grootste gunsten, nu U ons leven heeft verlicht met onze dierbare kleindochter Iman”, schrijft ze. Hoessein en Rajwa trouwden in juli vorig jaar. Dat er een kind in aantocht was, werd in april aangekondigd.