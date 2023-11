Abdullah praat met Filip over ontwikkelingen in Midden-Oosten

De Jordaanse koning Abdullah heeft zijn bezoek aan België maandag afgesloten met een ontmoeting met de Belgische koning Filip, meldt het Jordaanse hof op X. Met hem, vergezeld door zijn zoon kroonprins Hoessein, sprak de 61-jarige vorst over het aanhoudende geweld tussen Israël en Hamas.

De twee hadden het onder meer over “de internationale inspanningen” die nodig zijn om “een verslechtering van de humanitaire situatie” van burgers in de Gazastrook te voorkomen. Ook werd er vooruitgekeken naar een oplossing voor de langere termijn. Hiervoor pleiten beide landen voor een tweestatenoplossing.

Eerder op maandag sprak Abdullah in Brussel over de situatie in het Midden-Oosten met NAVO-chef Jens Stoltenberg en de Belgische premier Alexander De Croo.