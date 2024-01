Abdullah roept met Al-Sisi en Abbas op tot einde Gazaoorlog

De Jordaanse koning Abdullah heeft tijdens een ontmoeting met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi en de Palestijnse president Mahmoud Abbas wederom gepleit voor een permanent staakt-het-vuren van de oorlog in de Gazastrook, meldt het hof. De 61-jarige vorst, die zondag ook de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken op bezoek had, ontving de twee bewindspersonen woensdag in de Jordaanse stad Akaba.

Met Al-Sisi en Abbas verwierp Abdullah de recente uitspraken van de Israëlische ministers Itamar Ben-Gvir (Nationale Veiligheid) en Bezalel Smotrich (Financiën) die opriepen om Palestijnen uit de Gazastrook te verplaatsen, en er voor hen in de plaats Israëlische kolonisten te huisvesten.

Ook waarschuwden de drie leiders voor “pogingen van Israël om delen van de Gazastrook opnieuw te bezetten”. Eenzelfde waarschuwing werd afgegeven voor het instellen van zogenaamde “veilige zones”, waardoor grondtroepen in het gebied aanwezig blijven.

Voor de totstandkoming van een onafhankelijke Palestijnse staat, “om zo rechtvaardige en allesomvattende vrede te bereiken”, werden tenslotte de grenzen van voor de Zesdaagse Oorlog van 1967 genoemd. Hierbij hoort volgens de leiders, en ook andere landen, Oost-Jeruzalem als hoofdstad.