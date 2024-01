Jordaanse koning condoleert premier Japan na zware aardbeving

Koning Abdullah van Jordanië heeft een bericht gestuurd aan de Japanse premier Fumio Kishida om hem te condoleren met de dodelijke slachtoffers van de zware aardbeving in Japan. De aardbeving zorgde voor veel schade en kostte al tientallen mensen het leven.

“Koning Abdullah II betuigt zijn condoleances aan de Japanse premier Kishida Fumio over de slachtoffers van de aardbeving die onlangs de prefectuur Ishikawa in centraal Japan trof en benadrukt de steun van Jordanië aan Japan in deze moeilijke tijd”, schrijft het Jordaanse hof in een bericht op X.

De beving op maandag had een kracht van 7,6 en werd gevolgd door veel naschokken. Het dodental van de aardbeving loopt naar verwachting nog op, omdat er nog gezocht wordt naar slachtoffers in het puin van ingestorte gebouwen.