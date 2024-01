Jordaanse koning zegt dat VS Israël tot bestand moeten bewegen

De Jordaanse koning Abdullah II heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken ontvangen en gezegd dat Washington druk op Israël moet uitoefenen. De VS moeten Israël tot een onmiddellijk staakt-het-vuren bewegen volgens de koning, want anders komen er “catastrofale gevolgen” van de Israëlische militaire aanvallen in de Gazastrook.

Blinken sprak voorafgaand ook met zijn Jordaanse collega Ayman Safadi. Die vindt het noodzakelijk dat er “een einde komt aan de Israëlische agressie en dat burgers in de Gazastrook beschermd worden.” Er zou volgens Safadi ook in heel de Gazastrook voldoende humanitaire en medische hulp moeten worden geboden. Sinds Israël de bombardementen van de Gazastrook in oktober begon, zijn er volgens de autoriteiten in de Gazastrook zeker 22.700 doden gevallen, onder wie 9600 kinderen. Er zijn meer dan 58.000 gewonden. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en minderjarigen.

Later op zondag reist Blinken naar Qatar en vervolgens naar de Verenigde Arabische Emiraten.