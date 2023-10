Koning Jordanië: vrede enkel mogelijk bij eigen Palestijnse staat

De Jordaanse koning Abdullah denkt dat vrede in het Midden-Oosten alleen mogelijk is als er een onafhankelijke Palestijnse staat wordt gecreëerd. Het geweld van de laatste dagen toont dat de regio anders geen “stabiliteit, veiligheid en vrede” zal kennen, zei de koning tijdens een toespraak bij de opening van het parlementaire jaar in Jordanië.

Jordanië grenst zowel aan Israël als aan de Westelijke Jordaanoever, het Palestijnse gebied dat sinds 1967 wordt bezet door Israël. Een groot deel van de bevolking in Jordanië is Palestijns of van Palestijnse afkomst, dus de koning van Jordanië bemoeit zich regelmatig met het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Toen in december een nieuwe ultrarechtse regering aantrad in Israël, waarschuwde Abdullah bijvoorbeeld dat zijn land klaar was om de “confrontatie” aan te gaan als Israël zijn beleid over de Palestijnse gebieden zou veranderen en meer nederzettingen zou bouwen op de Westelijke Jordaanoever.

De koning sprak in het parlement over een tweestatenoplossing, het idee dat beide volken een eigen staat moeten krijgen. De afgelopen dagen spraken ook leiders van onder meer Brazilië, China, Rusland en de Verenigde Naties zich daar voor uit.