Kroonprins Hoessein bij uitreikingsceremonie universiteit Amman

Kroonprins Hoessein heeft woensdag de diploma-uitreiking bijgewoond van de Al Hussein Technical University in de Jordaanse hoofdstad Amman. De 29-jarige troonopvolger van koning Abdullah reikte daar onder meer getuigschriften uit, meldt staatspersbureau Petra.

De kroonprins richtte zich verder in het bijzonder tot studenten die met de hoogste cijfers afstudeerden. Op foto’s is te zien dat ook hij was gekleed voor de gelegenheid, maar dan zonder het gebruikelijke afstudeerhoedje.

De universiteit is aangesloten bij de Crown Prince Foundation, dat sinds de oprichting ervan in 2015 de jeugd in het land op verschillende vlakken bijstaat en ook als doel heeft om talent door te ontwikkelen.