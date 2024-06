Jurken prinses Diana leveren tonnen op bij Amerikaanse veiling

Een veiling waar voormalige bezittingen van prinses Diana onder de hamer gingen heeft in Los Angeles meer dan 4,7 miljoen euro opgeleverd. Topstukken waren twee jurken die voor enkele tonnen van eigenaar wisselden, meldt veilinghuis Julien’s Auctions.

De avondjurk die de prinses in 1987 in Londen en Hamburg droeg leverde ruim 850.000 euro op. De japon van ontwerper Victor Edelstein is daarmee het op een na duurste Diana-kledingstuk ooit geworden. Verwacht werd dat de jurk tussen de 187.000 en 374.000 euro zou opbrengen. Een andere avondjurk van ontwerper Murray Arbeid leverde zo’n 729.000 euro op, ruim vier keer hoger dan de verwachte prijs.

De veiling bevatte ook meer dan twintig handgeschreven brieven, notities en vakantiekaarten van Diana.