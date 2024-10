Kamer wil voorstel van kabinet over ceremonieel koningschap

Het kabinet moet met een voorstel komen voor een ceremonieel koningschap. Een meerderheid van de Tweede Kamer ging dinsdag akkoord met een motie van D66’er Joost Sneller die hierom vraagt. Premier Dick Schoof had de motie ontraden, maar die kreeg steun van GroenLinks-PvdA, SP, PVV, DENK, FVD, Volt en Partij voor de Dieren.

De koning moet geen politieke invloed meer hebben, vindt D66. Het betekent dat het staatshoofd geen deel meer moet uitmaken van de regering. Het zou onder meer betekenen dat de koning geen handtekening meer zet onder nieuwe wetgeving. Door het staatshoofd een ceremoniële functie te geven wordt hij ook minder kwetsbaar, meent D66.

D66 wijst erop dat in veel andere Europese landen het koningshuis een ceremoniële functie heeft. De Kamer vraagt het kabinet voor de zomer van volgend jaar met een voorstel te komen. De toenmalige prins Willem-Alexander zei in een televisie-interview in 2013 er geen moeite mee te hebben als het koningschap ceremonieel zou worden. “Ook lintjes knippen kan heel inhoudelijk zijn”, zei hij destijds.