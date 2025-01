Keizerlijk paar Japan herdenkt aardbeving Kobe van 1995

Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan hebben een bezoek gebracht aan het Instituut voor Rampenbestrijding en Maatschappelijke Vernieuwing in de Japanse stad Kobe. Het was vrijdag precies dertig jaar geleden dat Kobe werd getroffen door een grote aardbeving. Bij de Grote Hanshin-Awaji-aardbeving in 1995 kwamen minstens 5000 mensen om.

Op beelden die online zijn gedeeld door het Japanse hof is te zien dat het paar in het instituut, dat eveneens een aardbevingsherdenkingsmuseum is, een rondleiding kreeg. Schoolkinderen demonstreerden er op een groot videoscherm op de grond hoe een aardbeving in zijn werk gaat. In het museum worden materialen bewaard die verband houden met de ramp in 1995 en de daaropvolgende wederopbouw.

Voorafgaand aan het bezoek aan het rampencentrum woonde het keizerlijk paar ook de dertigste herdenkingsceremonie bij van de Grote Hanshin-Awaji-aardbeving. De keizer en keizerin legden ieder een bloemstuk en keizer Naruhito hield er een toespraak.