Kerkklok in Stockholm luidt uur voor overleden prinses Birgitta

De klok van de Riddarholmkerk in Stockholm heeft zondag een uur lang geklonken om prinses Birgitta te eren. De zus van koning Carl Gustav overleed vorige week op 87-jarige leeftijd. Later op zondag wordt zij begraven op de koninklijke begraafplaats in Haga Park.

Het Zweedse hof deelt zondag dat ook het serafijnenschild van de prinses is opgehangen in de Riddarholmkerk. In de kerk hangen ook de schilden van andere overleden ridders en leden van de Orde van de Serafijnen, een Zweedse ridderorde.

In de Rijkszaal van het Koninklijk Paleis in Stockholm had het publiek zondag ook de gelegenheid om een laatste groet achter te laten in de condoleanceregisters.