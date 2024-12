Kerstboom voor Paleis Huis ten Bosch opgetuigd

De kerstboom voor Paleis Huis ten Bosch in Den Haag is opgetuigd. Dat is te zien in een filmpje dat het Koninklijk Huis zondag deelt op sociale media. Paleis Huis ten Bosch is het woonpaleis van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

“Meer dan vierhonderd ledlampjes sieren de kerstboom op het voorplein van Paleis Huis ten Bosch”, staat geschreven bij een filmpje waarop te zien is hoe de kerstboom wordt neergezet. “De lampjes zijn vandaag, op de eerste zondag van de advent, ontstoken. De advent start ieder jaar op de vierde zondag voor kerst.”

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar Kerstmis. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent.