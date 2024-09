Kinderen zwangere Sofia hopen op broertje

De Zweedse prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia hebben voor het eerst in het openbaar gereageerd op de komst van hun vierde kindje. Tijdens het bezoek aan de regio Värmland vertelde de prins aan het Zweedse blad Svensk Damtidning dat ze “zoals de meeste aanstaande ouders” dolblij zijn met het nieuws.

Ook de drie zoontjes van Carl Philip en Sofia zijn “heel blij en vol verwachting”, vulde Sofia aan. Alexander (8), Gabriel (7) en Julian (3) hopen volgens haar op een klein broertje.

Het Zweedse hof maakte maandag bekend dat het koppel in verwachting is. Sofia is in februari uitgerekend.