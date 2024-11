Koekjes van Queen Elizabeth door de jaren heen bij bakwedstrijd

Bij een evenement in de Britse stad Birmingham dat draait om het decoreren van taart en koekjes, zijn meerdere koekjes gemaakt van de overleden Queen Elizabeth. De koekjesbakker in kwestie heeft koekjes gemaakt van Elizabeth uit meerdere perioden van haar leven. Het evenement heet Cake International en bestaat dit jaar dertig jaar.

Op foto’s is te zien dat een koekje van een jongere Elizabeth in zwart-wit is gemaakt. Andere koekjes, waarop Elizabeth ouder lijkt, zijn wel in kleur gemaakt. Op de koekjes draagt de overleden koningin een aantal van haar bekendste outfits.

Mensen van over de hele wereld laten vrijdag en zaterdag in Birmingham zien hoe zij taarten en koekjes kunnen versieren. Een bakker genaamd Emma Jayne heeft een levensgrote taart gemaakt van Queen Elizabeth I (1533-1603). Een andere deelnemer heeft een taart gemaakt van zangeres Taylor Swift.