Koetsen koninklijke familie onderweg naar Koninklijke Schouwburg

De koetsen met daarin het koninklijk gezelschap zijn vertrokken richting de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de troonrede zal voorlezen. Net als vorig jaar zitten de koning, koningin Máxima en prinses Amalia in de Glazen Koets en hebben prinses Alexia, prins Constantijn en prinses Laurentien plaatsgenomen in de Gala-glasberline.

De troonrede wordt door de verbouwing aan de Ridderzaal voor het derde jaar op rij voorgelezen in de Koninklijke Schouwburg aan het Korte Voorhout. De route van de koetsen daarnaartoe loopt via Noordeinde, Heulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout en Tournooiveld. In de koninklijke stoet bevinden zich, naast de koetsen, ook een muziekkorps en verschillende afdelingen van het leger.

Het koningspaar gebruikt de Glazen Koets op Prinsjesdag sinds 2016. De tot dan gebruikte Gouden Koets werd op dat moment gerestaureerd. Hoewel de restauratie in 2021 werd afgerond, wordt de Gouden Koets voorlopig niet meer gebruikt. Dat heeft te maken met ophef om de koloniale afbeeldingen op de panelen aan de zijkant.

Prins Constantijn en prinses Laurentien maken sinds 2013 gebruik van de Gala-glasberline op Prinsjesdag. De koets is de oudste berline van het koninklijk Staldepartement. Prinses Alexia was vorig jaar voor het eerst aanwezig bij Prinsjesdag en nam toen ook al plaats in de koets bij haar oom en tante.