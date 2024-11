Koning Carl Gustaf reikt prijzen uit aan ondernemende nieuwkomers

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft in het koninklijk paleis in Stockholm de Nieuwkomer van het Jaar-prijzen uitgereikt. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan ondernemers met een migratieachtergrond die succes hebben geboekt met hun bedrijf, aldus het Zweedse hof. De koning is beschermheer van de organisatie van de prijzen.

De prijs voor Beste nieuwe start ging naar David Zeren voor zijn onderneming waarmee hij diverse kebabrestaurants in Zweden uitbaat. Eszter Horvath Tothne kreeg de prijs voor Pionier van het jaar voor haar bedrijf waarmee ze bewegingstherapie geeft in zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen. Jan Sadat werd onderscheiden als Jonge pionier van het jaar. Met zijn bedrijf in voeding bouwt hij momenteel een pizzafabriek.

“Jullie zijn rolmodellen die ons allemaal inspireren”, zei de koning. “Door bedrijfsideeën die het verschil maken voor mensen, zowel hier in Zweden als over de hele wereld, dragen jullie bij aan de opbouw van onze samenleving en onze gemeenschappelijke welvaart. En daar zijn we uiteraard dankbaar voor.”