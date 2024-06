Koning Charles leest dagboek van opa voor aan veteranen

Koning Charles en koningin Camilla hebben dinsdag op Buckingham Palace vier veteranen ontvangen. Het bezoek was ter ere van de herdenking van D-day, dit jaar precies tachtig jaar geleden. Charles las voor de gelegenheid een fragment voor dat zijn opa koning George op die dag in zijn dagboek had geschreven, melden Britse media.

“De luchtlandingstroepen zijn ‘s nachts succesvol geland en hebben hun doelen veroverd. Dus dat was iets”, schreef George over het moment dat de geallieerden op 6 juni in de Tweede Wereldoorlog aankwamen op de kust van het Franse Normandië.

De koning liet ook een foto van zijn opa zien die enkele dagen na de operatie in Normandië werd gemaakt. “Hij was erg gefrustreerd dat hij pas een paar dagen later erheen mocht”, zei Charles.

Voetbalschoenen

De veteranen vertelden het koningspaar over wat ze hadden meegemaakt aan de hand van enkele items uit die tijd. Er was ook ruimte voor leukere verhalen. Zo had een van de mannen zijn voetbalschoenen van toen meegenomen en vertelde hij over de potjes voetbal. “Wat fantastisch, wat zijn ze goed bewaard gebleven”, reageerde Charles.

Het bezoek werd gefilmd voor een documentaire van de BBC. D-Day 80: Tribute to The Fallen wordt woensdag uitgezonden.