Koning Charles ontmoet kankeronderzoekers in Sydney

Koning Charles heeft dinsdag in de Australische stad Sydney een bezoek gebracht aan het Melanoma Institute. Bij die instelling ontmoette hij overlevers van kanker en onderzoekers die werken aan behandelingen tegen huidkanker.

De Britse monarch sprak onder anderen met onderzoekers Georgina Long en Richard Scolyer. Laatstgenoemde kreeg vorig jaar de diagnose hersenkanker, maar is inmiddels een jaar kankervrij dankzij een behandeling die voortkwam uit zijn eigen onderzoek. Scolyer noemde de ontmoeting een “geweldige kans” om Charles te vertellen over het werk dat er wordt verricht om het aantal doden door huidkanker tot nul te brengen.

Bij Charles werd eerder dit jaar zelf een niet nader genoemde vorm van kanker vastgesteld. Volgens verschillende media kwam zijn eigen kankerdiagnose tijdens het bezoek niet ter sprake.

Het bezoek aan Australië is de eerste grote reis van Charles sinds hij de diagnose kanker kreeg. Dinsdag is de laatste dag van het Britse koningspaar in Australië. Op woensdag reizen Charles en koningin Camilla naar Samoa.