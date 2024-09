Koning Charles prijst Schotland bij viering van opening parlement

Koning Charles en koningin Camilla zijn zaterdag in Holyrood om te vieren dat het Schotse parlement 25 jaar geleden werd geopend. De Britse vorst hield tijdens de ceremonie een toespraak.

Charles noemde in zijn speech de opening van het parlement in 1999 onder meer een “uitzonderlijke gebeurtenis” en een “nieuw begin” voor Schotland. Aan de hand van een ceremoniële scepter die ooit door koningin Elizabeth cadeau werd gedaan, sprak Charles lovend over de mensen en het leven in Schotland. “Wijsheid, gerechtigheid, compassie en integriteit”, staat op de staf gegraveerd. “De meest Schotse waarden zijn standvastig gebleven.”

Verder sprak de Britse koning zijn waardering uit voor het gebouw waarin het parlement is gevestigd en voor de “uitzonderlijke diversiteit” die Schotland rijk is. Volgens Charles blijven de ideeën van iedereen uit het land hem continu inspireren. Schotland heeft dan ook “een uniek en speciaal plekje in de harten van mijn familie en mijzelf”.