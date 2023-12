Koning Charles roept COP28 op om natuur en klimaat te redden

De Britse koning Charles heeft in zijn toespraak op de klimaattop COP28 in Dubai gevraagd om concrete afspraken te maken over het klimaat. Hij waarschuwde voor de vernietiging van de natuur en de onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering. Charles zei te bidden dat de top een omslagpunt zal zijn. “De aarde behoort ons niet toe. Wij behoren toe aan de aarde.”

“In 2050 zullen onze kleinkinderen ons niet vragen wat we gezegd hebben. Ze moeten leven met de gevolgen van wat we gedaan hebben, en wat we niet gedaan hebben”, zei de koning ten overstaan van een zaal vol wereldleiders. Hij spreekt zich in eigen land en daarbuiten al jaren uit voor natuur en klimaat. Hoewel in die periode stappen zijn gezet, is de uitstoot van broeikasgassen niet af- maar toegenomen, met overstromingen, bosbranden, cyclonen en allerlei andere rampen tot gevolg, aldus koning Charles.

“Records worden inmiddels zo vaak verbroken dat we niet meer vatbaar zijn voor wat die ons vertellen”, aldus de koning. Hij verwees daarbij naar het feit dat de wereld net het warmste jaar in de geschiedenis heeft doorgemaakt. “We doen een enorm, angstaanjagend experiment waarbij alle ecologische omstandigheden in één keer veranderd worden, in een tempo dat veel hoger ligt dan de natuur kan bijbenen.”

De aanwezigen bij de top hebben volgens Charles een “kans die niet gemist mag worden om onze gedeelde hoop in leven te houden”.