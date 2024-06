Koning Charles staat in toespraak stil bij Japanse popcultuur

De Britse koning Charles heeft dinsdagavond in zijn toespraak tijdens het staatsbanket op Buckingham Palace verwezen naar verschillende elementen van de Japanse popcultuur. In zijn speech voor de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako sprak Charles onder meer over Hello Kitty en de films van de beroemde filmstudio Ghibli.

Aan het begin van zijn toespraak had Charles een Japans zinnetje toegevoegd. “Welkom terug in het Verenigd Koninkrijk”, zei de koning in het Japans tegen Naruhito, die in het verleden in Oxford heeft gestudeerd. “We zijn vereerd dat zoveel leden van de keizerlijke familie op Britse universiteiten hebben gestudeerd”, vervolgde Charles. De koning herinnerde ook hoe hij en Naruhito vroeger samen tijd doorbrachten bij de opera en door te vissen. “Helaas moet ik zeggen dat ik tijdens recente pogingen om te vissen weinig geluk heb gehad. De Pokémon-uitspraak ‘gotta catch ’em all’ is misschien van toepassing op mijn kleinkinderen, maar voor mij wellicht slechts een streven.”

Charles noemde de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Japan verder een “partnerschap met diepe wortels”. Hij verwees onder meer naar de samenwerking op het gebied van wetenschap, cultuur en handel. “Al deze gezamenlijke inspanningen worden ondersteund door de band tussen onze mensen die de geografie overstijgen. En dan bedoel ik niet alleen hoeveel we genieten van thee en praten over het weer”, aldus de koning.