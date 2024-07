Koning Charles tegen premier Starmer: je moet wel uitgeput zijn

Koning Charles kan zich voorstellen dat de nieuwe premier Keir Starmer moe is. “Je moet wel helemaal uitgeput zijn”, zei Charles vrijdag bij hun ontmoeting op Buckingham Palace.

“Nogal een slopende campagne zo te horen. En om alles meteen onder de knie te moeten krijgen, dat moet behoorlijk uitputtend zijn”, zei de koning nadat hij Starmer de hand had geschud.

De vrijdag benoemde premier beaamde dat hij “weinig slaap” had gehad. “Hoe dan ook, je bent er”, reageerde Charles.

Starmer zei dat het wel “een hele snelle” wisseling was voor de koning. Hij is namelijk al de derde premier sinds Charles in 2022 koning werd.