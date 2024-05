Koning Charles tijdens bezoek: blij dat ik mijn kooi uit mocht

Koning Charles vindt het fijn dat hij zijn publieke taken heeft hervat. De vorst grapte donderdag tijdens een bezoek aan een militaire school in Surrey dat hij blij was dat hij de “kooi uit mocht”. Charles (75) gaat sinds vorige week weer op werkbezoeken nadat hij in februari zijn openbare werkzaamheden had neergelegd. Bij de vorst werd kanker geconstateerd.

Het bezoek van de koning was pas enkele dagen van tevoren bekend bij de school. Charles verontschuldigde zich daarvoor. “Het spijt me dat ik jullie heb verrast. Toen ik deze kans kreeg en mijn kooi uit mocht, wilde ik graag een kijkje komen nemen”, zei hij volgens Britse media.

Op de school sprak Charles met militairen die er een opleiding volgen, hun familieleden en leraren. Volgens aanwezigen was de koning goed gemutst tijdens het bezoek.

“Ik vertelde hem dat ik drie kinderen had en hij zei dat sterke drank daarbij helpt”, vertelde een vrouw over haar gesprekje met Charles. “Hij is een erg aardig persoon en vindt het leuk om met je te praten. Het was geen kort praatje, we gingen tijdens ons gesprek de diepte in”, blikte iemand anders terug.