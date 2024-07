Koning Charles treurt om bosbranden in Canada

Koning Charles en koningin Camilla zijn “enorm bedroefd” door de schade die bosbranden in het westen van Canada hebben veroorzaakt. Dat stelde de koning in een bericht aan de gouverneur-generaal van Canada, waarin hij zijn medeleven uitte aan iedereen die door de bosbranden is geraakt.

“Onze gedachten gaan met name uit naar diegenen die hun huis zijn verloren en moesten verhuizen. Het zijn donkere tijden, maar we hebben veel bewondering voor de kracht en veerkracht van mensen om door te zetten”, schrijft Charles. In zijn boodschap bedankt Charles ook alle hulpverleners en prijst hij Canadezen die in actie komen om hun landgenoten te helpen.

De koning schrijft dat hij en Camilla bedroefd zijn door de schade die is aangericht in Jasper. Charles omschrijft Jasper als “een magische plek” waarvan de schoonheid mensen uit Canada en daarbuiten heeft “betoverd”. Ongeveer een derde van het Canadese dorp is door bosbranden verwoest.