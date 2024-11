Koning: fantastisch om ervaringen te delen met koning Frederik

Koning Willem-Alexander vindt het fijn om naast vriendschap ook ervaringen op werkgebied te kunnen delen met zijn ambtgenoot koning Frederik van Denemarken. Dat zei hij na afloop van zijn werkbezoek in Kopenhagen, waar het Deense staatshoofd voor een groot deel bij aanwezig was. Maandagavond dineerde de Nederlandse koning bij het Deense koningspaar op paleis Amalienborg.

“Ik ben hier natuurlijk al vele malen geweest. Koningin Margrethe is mijn peetmoeder en ik heb veel goede herinneringen aan heel lang geleden toen koning Frederik en ik nog klein waren”, zei de koning tegen de aanwezige pers. “Maar nu zijn we collega’s én vrienden en het is ook fantastisch om in deze positie en met de verantwoordelijkheid voor onze beide landen, ervaringen te delen. We zijn natuurlijk twee Europese landen die in de 21e eeuw voor nieuwe uitdagingen staan en het helpt altijd om ervaringen uit te wisselen.”

Het doel van het werkbezoek is om de samenwerking tussen Nederland en de Scandinavische landen Denemarken en Noorwegen op het gebied van waterstof uit te breiden. Woensdag en donderdag gaat het bezoek verder in Noorwegen. Daar zal koning Willem-Alexander in Oslo vergezeld worden door kroonprins Haakon.