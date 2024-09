Koning Felipe niet welkom bij inauguratie Mexicaanse president

De Spaanse regering stuurt op 1 oktober geen afvaardiging naar de inhuldiging van de nieuwe Mexicaanse president Claudia Sheinbaum. De reden is dat de Spaanse koning Felipe niet is uitgenodigd voor de ceremonie.

Het is gebruikelijk dat Felipe aanwezig is bij inauguraties van nieuwe presidenten in landen op het Amerikaanse continent waar Portugees of Spaans de voertaal is. Dat deed Felipe ook als troonopvolger al. “Het staatshoofd, de koning van Spanje, woont altijd alle beëdigingsceremonies bij en daarom kunnen we niet accepteren dat hij in dit geval wordt uitgesloten,” vertelde de Spaanse minister van Defensie Margarita Robles woensdag aan journalisten in Madrid. De Spaanse premier Pedro Sánchez is wel uitgenodigd.

Sheinbaum reageerde woensdag in een statement dat werd gedeeld op X. Daarin verwijst zij naar een brief die haar voorganger Andrés Manuel López Obrador in 2019 naar de Spaanse koning had gestuurd. López Obrador vroeg Felipe in die brief om excuses aan te bieden voor de schade die Spanje vijf eeuwen geleden veroorzaakte tijdens de veroveringen van 1519 tot 1521. “Helaas is deze brief nooit direct beantwoord, zoals het beste gebruik zou moeten zijn in bilaterale betrekkingen,” zei Sheinbaum in de verklaring.